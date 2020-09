Milan-Bodø/Glimt diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Bodø/Glimt si gioca questa sera a San Siro alle 20.30 per il terzo turno preliminare di Europa League. I rossoneri di Stefano Pioli ospitano i norvegesi di da Kjetil Knutsen per la gara che potrebbe avvicinare il Diavolo a disputare la fase a gironi della Coppa.



Milan-Bodø/Glimt, le probabili formazioni

Il Milan non pare intenzionato a sottovalutare l’impegno schierando la migliore formazione possibile. Toccherà dunque a Donnarumma giocare tra i pali. Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez in difesa. Kessié e Bennacer in mezzo al campo. Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers agiranno alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Modulo offensivo anche per gli ospiti che dovrebbero fare affidamento sul 4-3-3 con il nigeriano Boniface che sarà il centravanti nel tridente offensivo con Zinckernagel e Hauge. La linea difensiva davanti ad Haikin sarà composta dai due terzini, Sampsted e Björkan, e dalla coppia di difensori centrali Lode-Höibraten. In mezzo al campo capitan Saltnes sarà accanto a Fet e Berg.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Höibraten, Björkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida Milan-Bodø/Glimt sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione o anche collegando il proprio televisore ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita dei rossoneri potrà essere seguita in diretta live anche dagli abbonati Sky attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Per chi volesse, Milan-Bodø/Glimt potrà essere vista anche da dispositivi mobili come pc, smartphone, e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma Dazn, nel secondo occorrerà invece scaricare la app per sistemi iOS e Android, quindi avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

