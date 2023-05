Milan, Brahim Diaz: “Bacio alla maglia col cuore ma il mio futuro…”

Le parole del giocatore rossonero tra presente e futuro.

Due assist e una rete per Brahim Diaz nel 5-1 del suo Milan contro la Sampdoria. Una partita importante che servirà, in parte, anche per dimenticare la brutta prestazione della semifinale di Champions contro l'Inter. Il fantasista del Diavolo ha parlato a Sky Sport tra presente e futuro.

"Sono contento a livello individuale, sicuramente questa settimana è stata così così. Volevamo andare in finale di Champions ma in questa partita abbiamo vinto giocando bene. Sono contento anche per me", ha detto il calciatore dei rossoneri.

Tornando sulla Champions e la doppia semifinale contro l'Inter: "Delusione Champions? L’obiettivo è arrivarci nella prossima stagione e penso che lo possiamo fare. Abbiamo dimostrato di essere una squadra molto forte. Questa partita è servita". "Il mio errore di martedì? Io voglio sempre fare gol. Non voglio incolparmi troppo, perché do tutto per la squadra. Ho il rimpianto per quello che ho sbagliato, ma nel calcio c'è sempre un'altra possibilità".

In chiave futuro, Brahim Diaz ha aggiunto: "La mia permanenza al Milan e il bacio alla maglia? L'ho fatto col cuore e questo è importante, non so cosa mi aspetta il futuro. Qui sto molto bene e ci sono altre partite da affrontare".