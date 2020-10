Milan, Brahim Diaz promette: “Se andiamo in Champions mi tingo i capelli di rossonero”

Interessante intervista rilasciata ai microfoni di Efe da parte del giovane neo arrivato al Milan Brahim Diaz. Il calciatore si è soffermato sulla scelta di sbarcare in Italia e dell’aiuto ricevuto da Zlatan Ibrahimovic in questo avvio di stagione. Simpatica poi la promessa in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Brahim Diaz a 360°

“Avevo altre offerte, ma alla fine è arrivato il Milan e non ci ho pensato due volte perché è un club molto grande. La sfida contro il Rio Ave? È stata la partita più lunga che abbia mai giocato. Alla fine è stato importantissimo passare il turno ed entrare nella fase a gironi dell’Europa League, perché siamo il Milan e dobbiamo starci”, ha detto Brahim Diaz.

E sull’ambiente rossonero, i compagni e le ambizioni del club: “Theo Hernandez ha detto che si tinge i capelli di rossonero se il Milan dovesse qualificarsi per la prossima Champions League ed io copio lui, ci faremo un selfie”. E ancora: “Ibrahimovic in squadra? Beh, prima di tutto è un grande uomo, dal primo momento in cui sono arrivato mi ha dato ottimi consigli. Da giocatore vediamo già quello che è, continua a fare la differenza in campo”.