Milan, buone notizie per Kjaer: l’esito degli esami

Migliore in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, Simon Kjaer sta vivendo un buon momento con il Milan.

O meglio, stava, perché l’infortunio al ginocchio subito sul finire del primo tempo a Lecce ha spaventato il Milan e pure il centrale danese, subito sottoposto agli accertamenti del caso dopo essere stato costretto a uscire dal campo, sostituito dal giovane Matteo Gabbia.

Gli esami hanno escluso interessamenti legamentosi, ma resta la distorsione al ginocchio e al momento non è possibile sbilanciarsi sui tempi di recupero.

Rebus difesa per Pioli

Un vero problema per Stefano Pioli, che non ha più centrali da affiancare a capitan Alessio Romagnoli viste le assenze per infortunio di Leo Duarte, che ha qualche remota possibilità di recupero, e soprattutto di Mateo Musacchio, la cui stagione è finita in anticipo dopo l’operazione alla caviglia. Il tutto con all’orizzonte lo scontro diretto per l’Europa contro la Roma.

LE NEWS DI GOSSIP QUI