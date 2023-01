Milan, Calabria: “Calo fisico c’è ma vogliamo alzare al coppa”

Davide Calabria, calciatore del Milan, alla vigilia della finale Supercoppa contro l'Inter ha presentato in conferenza stampa il match: “Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, giocare come sappiamo: i risultati verranno da sé. Se vogliamo diventare una grandissima squadra tutti devono sentirsi parte integrante di questo progetto. Quello che ci siamo detti è giusto che rimanga negli spogliatoi. Giochiamo una Finale e dobbiamo dare tutto per vincere questa partita".