Milan, Calabria: “Dopo lockdown ci hanno sottovalutato. Ibra? Ora so come si preparano i campioni”

“Dopo il lockdown siamo stati sottovalutati”, parla così Davide Calabria in un’interessante intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Il terzino del Milan ha commentato il momento dei rossoneri dal finale della passata stagione fino all’ottimo avvio in questa annata.

Calabria: “Grazie a Ibrahimovic so come si allenano i campioni”

“Dopo il lockdown siamo stati sottovalutati e poi abbiamo avuto la fortuna di avere continuità nel progetto”, ha spiegato Calabria. “Ora siamo più maturi sicuramente ma è normale poi avere degli alti e dei bassi”.

Sull’importanza di avere uno come Ibrahimovic in squadra: “Avere un giocatore come lui è importantissimo. La mentalità che ha è da vincente puro. Non ho mai visto nessuno allenarsi come si allena lui. Vuole vincere sempre. Lui vuole che noi diamo il massimo di noi stesso. E grazie a lui ho capito come si preparano i grandi calciatori prima di una partita. Vedere come reagisce e come lavora durante l’allenamento, e averlo all’interno dello spogliatoio ti fa imparare piccoli segreti che ti fanno crescere”.