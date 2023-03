Milan, Calabria e la passione per Dragon Ball: “Ho un tatuaggio di Goku”

Davide Calabria è uno dei giocatori chiave del Milan di Stefano Pioli. Le doti difensive come quelle carismatiche si sono rivelate essenziali per la cavalcata scudetto dello scorso anno, oltre all'attuale percorso in Champions. Il rossonero si è espresso in una versione quasi "lifestyle" ai microfoni di Stasera c'è Cattelan, spostando l'attenzione verso una passione molto particolare: "Sono un grande appassionato di Dragon Ball. Ho tutto a casa, ho un sacco di cose. Ho fatto anche un tatuaggio di Goku sulla nuvola speedy a colori" ha concluso il terzino.

SUL FUTURO - Ciò che interessa di più ai tifosi rossoneri riguarda però il futuro di Davide Calabria. Il capitano del Milan va in scadenza di contratto solo nel giugno 2025, ma c'è un'altra passione che stuzzica la curiosità del calciatore: "Non mi ci vedo a rimanere nel mondo del calcio a fine carriera e ho questa passione per il vino. Sono nato in provincia di Brescia e mio nonno faceva il vino in casa: è una passione che mi piace".