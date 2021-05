Milan, Calabria operato per ernia inguinale: “Ci vediamo alla prossima stagione”

L'esterno inizierà tra qualche settimana il recupero

Riposo meritato e forzato per Davide Calabria che nelle scorse ore è stato operato per un'ernia inguinale che lo stava infastidendo da diversi mesi. Il giocatore ha preferito attendere la fine del campionato per sottoporsi all'operazione e ora dovrà stare fuori almeno per 6 settimane. Tramite i propri profili social l'esterno rossonero ha voluto mandare questo messaggio ai tifosi milanisti: "Ci tenevo a finire il campionato prima di operarmi, per fortuna anche questa è andata! Negli ultimi mesi ho giocato con questo dolore, ma grazie allo staff medico spero di aver risolto. Adesso un po’ di riposo, vacanze e ci vediamo la prossima stagione!".