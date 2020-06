Milan, cambia il futuro di Donnarumma: la proposta di Raiola

La crisi dovuta al coronavirus e la voglia del diretto interessato di rimanere. Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere ancora al Milan, almeno per un’altra stagione. Sembrano esserci spiragli di rinnovo per l’estremo difensore italiano. Complici i cali che ci saranno in ottica calciomercato sui prezzi dei calciatori, ecco che in casa rossonera potrebbe esserci un piano B alla cessione del classe 1999.

Secondo gli ultimi rumors, sotto consiglio anche di Mino Raiola, agente del portiere, Donnarumma potrebbe rinnovare il proprio contratto per un periodo di uno o due anni in modo da far passare la crisi e far tornare il prezzo del cartellino ai massimi standard possibili. Un’idea che lo stesso estremo difensore apprezzerebbe e che gli permetterebbe anche di affrontare il prossimo Europeo in modo sereno.