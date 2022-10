Milan-Chelsea, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la quarta giornata del girone di Champions League.

Redazione ITASportPress

Milan-Chelsea si giocherà questa sera, martedì 11 ottobre 2022 alle 21 per la quarta giornata del girone di Champions League. Sfida delicata e dal sapore speciale per i rossoneri che vogliono essere ancora protagonisti in Coppa e hanno bisogno di un risultato positivo.

Milan-Chelsea, la situazione

Una gara da non sbagliare quella del Milan di questa sera. Con un girone in bilico e dopo il passo falso dello Stamford Bridge, i rossoneri di Pioli sono chiamati ad un risultato positivo per non rovinare il buon girone fin qui disputato. 4 punti all'attivo, come i Blues, ma dietro al Salisburgo primo con 5. Non lontana anche la Dinamo Zagabria con 3. Tutto aperto insomma, col match di San Siro importantissimo.

Probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Milan e Chelsea di questa sera, valida per la quarta giornata di Champions League, si giocherà a San Siro alle ore 21:00.

Per vedere il match tra Diavolo e Blues ci saranno diverse opzioni in diretta tv e in streaming. La garaMilan-Chelsea verrà trasmessa, infatti, in diretta tv e in chiaro per tutti da Mediaset, in particolare su Canale 5.

Il match di San Siro sarà comunque visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite).

Per chi preferisse la visione in live streaming potrà farlo sempre su Mediaset ma precisamente sul sito di Sportmediaset. L'alternativa è Infinity+, disponibile da pc e dispositivi mobili. Per i clienti abbonati a Sky è invece disponibile l'app Sky Go su tablet, cellulare, pc o notebook.

Infine c'è anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

Di seguito le possibili formazioni della gara:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Koulibaly, Thiago Silva, Chalobah; James, Kovacic, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. All. Potter