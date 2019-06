Milan, dalla Germania sicuri: chiuso il colpo per l’attacco

Il nuovo Milan mette a segno un nuovo colpo. Questa volta il reparto interessato è l’attacco. Secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland, il club rossonero avrebbe raggiunto un accordo con Andrej Kramaric, classe 1991, attaccante croato del TSG Hoffenheim ed autore, nell’ultima stagione, di 17 gol in Bundesliga e 5 in Champions League.

Il prossimo passo della dirigenza del Diavolo, sarà quello di trovare l’intesa con la società tedesca. Ecco perché Maldini e Boban sono già a alavoro e nelle prossime ore potrebbero presentarsi in sede, in Germania, per chiudere l’operazione. Kramaric è legato al club tedesco fino al 2022 ma con l’offerta giusta – non è presente alcuna clausola sul contratto del giocatore – ci sono buone possibilità di chiudere.