Milan, deciso il vice Maignan del futuro: colpo dalla A

I rossoneri ragionano per il futuro.

Redazione ITASportPress

Marco Sportiello idea per il futuro in casa Milan. Potrebbe essere l'italiano il vice di Mike Maignan dalla prossima stagione. Il club rossonero starebbe lavorando per arrivare all'atalantino, nell'ottica di un rinnovamento del reparto portieri a fine stagione.

Dagli ultimi rumors, pare che il Milan stia pensando di fare almeno un cambio con uno fra Tatarusanu (37 anni a febbraio) e Mirante (40 a luglio) che sarà obbligato a partire. In tale ottica, quindi, si cerca un estremo difensore. Sportiello dell'Atalanta sembra il profilo giusto per il presente ma anche per il futuro. Per l'operazione bisognerà comunque attendere l'estate e non la sessione invernale di mercato.

Per quanto riguarda, invece, Maignan, numero uno senza dubbi, si parla anche di recupero dato che l'estremo difensore francese non ha potuto prendere parte al Mondiale e starebbe intensificando il lavoro a Milanello per provare ad essere pronto a gennaio, al ritorno in campo della Serie A.