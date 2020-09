Milan, doppio sorriso: novità sul fronte Ibrahimovic e… dal mercato

Tra campionato ed Europa League, il Milan sta preparando con molta attenzione questa prima parte della nuova stagione. I rossoneri devono fare i conti col match contro lo Shamrock Rovers di giovedì in Europa League ma anche con l’inizio della Serie A. A proposito delle due sfide, il Diavolo può sorridere sia sul fronte Ibrahimovic, che dovrebbe essere recuperato, sia in ottica mercato.

Milan: da Ibrahimovic al mercato

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’ambiente rossonero, il Milan conta su Zlatan Ibrahimovic per la sfida di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Lo svedese dovrebbe essere vicino al rientro in campo e punta ad essere presente giovedì sera. Una buona notizia in vista della trasferta in Irlanda che non arriva da sola.

Infatti, anche sul fronte calciomercato i rossoneri sembrano essere molto avanti almeno per due trattative. Se il nome di Federico Chiesa resta una sorpresa realizzabile, passi avanti sono stati fatti sul difensore, sempre della Fiorentina, Milenkovic. Il Milan sogna in grande per la prossima stagione e si muove per preparare al meglio questo inizio di annata.