Milan e Francia, allarme Maignan: problemino fisico e stop

Il portiere francese ha terminato anzitempo l'ultimo allenamento in Nazionale.

Allarme per Francia e Milan. Il portiere Mike Maignannon ha concluso tutta la seduta di allenamento della serata di ieri accusando un piccolo problema fisico. La Nazionale transalpina se la vedrà questa sera contro Gibilterra e l'estremo difensore non farà parte della partita.