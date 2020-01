Milan, è subito Ibrahimovic show: gol e assist in amichevole

Un giorno per vestire, di nuovo, i panni del centravanti del Milan. Zlatan Ibrahimovic non ha perso tempo e a poco più di 24 ore dal suo arrivo in Italia, è già titolare nel 4-3-3 di Pioli nell’amichevole giocata dai rossoneri contro la Rhodense.

Accanto a lui Suso e Calhanoglu. Ma è proprio il centravanti ex LA Galaxy a rendersi subito protagonista nel 9-0 finale dei rossoneri. Per Ibrahimovic, infatti, ecco una rete e un assist. Il bomber è subito decisivo nonostante il rivale – squadra d’eccellenza – non fosse certo di grande spessore. “Ho già parlato con Pioli e gli ho detto che sto bene, sono pronto per giocare”, aveva detto questa mattina lo svedese nella conferenza stampa di presentazione. Detto, fatto. Zlatan is back. I tifosi del Diavolo possono sognare…