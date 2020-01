Milan, ecco Ibrahimovic: “Aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima…”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Milan TV al momento dell’arrivo a Linate. Il centravanti si appresta a dare inizio alla nuova avventura in rossonero con i migliori propositi. Queste le sue prime dichiarazioni che accendono l’entuasiasmo dei tifosi del Diavolo: “Mi ricordo tanti anni fa, lo stesso posto. L’importante è che sono qua, sono molto contento e molto emozionato. Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l’importante. Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima”.

Ibrahimovic è tornato e non ha alcuna intenzione di deludere…