Milan, emergenza coronavirus: Donnarumma, Hauge e altri 3 positivi al Covid

Brutte notizie in casa Milan. Ancora una volta a causa dell’emergenza coronavirus. Sono due i nuovi calciatori ad aver contratto il Covid-19 e altri tre componenti del gruppo squadra non ancora resi noti. Lo ha comunicato la stessa società con una nota ufficiale.

Milan: Donnarumma e Hauge positivi

“AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali. Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività”. Queste le parole del Milan che questa sera giocherà contro la Roma per la quinta giornata di Serie A.