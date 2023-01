Milan fuori dalla Coppa Italia: arriva il commento sarcastico del tifoso Salvini

Il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini non ha fatto mancare un commento dopo la sconfitta in Coppa Italia del Milan . Lui, storico tifoso rossonero, ha assistito all'eliminazione dal torneo del Diavolo ad opera del Torino e non ha mancato di dire la sua sulla sfida di San Siro.

"No dai, non c'è proprio bisogno di comprare nessuno sul mercato a gennaio, siamo forti così... Forza Milan sempre", ha scritto Salvini. Oltre un migliaio (per ora) i like ricevuti alle sue parole con diversi utenti che hanno fatto eco al suo commento rispondendo a tono a proposito della grande insoddisfazione per il risultato maturato.