Milan, Giampaolo fa sognare i tifosi: “Suso fa la differenza. Modric? Chiedete a Maldini…”

Anche il Milan si prepara alle prime amichevoli internazionali. Dopo l’1-1 contro il Novara è tempo di ICC. I rossoneri di Marco Giampaolo partiranno questa sera per l’International Champions Cup dove il 24 luglio affronteranno il Bayern Monaco.

Intercettato all’aeroporto di Malpensa dai microofni di Sky Sport, il tecnico del Diavolo ha fatto il punto sul mercato del Milan e sulla squadra a disposizione in questo momento.

“Ho molta fiducia nel lavoro dei miei dirigenti perché sono competenti e sanno ciò di cui ho bisogno. La situazione ottimale sarebbe lavorare con un gruppo formato fin dall’inizio. Lo sarebbe per qualunque allenatore, ma non è così nè me nè per gli altri”. E anche su chi potrebbe arrivare, Giampaolo glissa: “Bennacer? Siamo contenti per lui ma per capire a che punto siamo dovete chiedere a Maldini. Io penso al campo dalla mattina alla sera, ho tante cose da fare. Il mercato mi piace poco, penso solo a lavorare con grande entusiasmo e a raccogliere risposte positive dai calciatori”. E sul sogno Modric: “Dovete chiedere a Maldini…”.

RESTANO? – “Suso? Sta lavorando da trequartista molto bene. Mi ha dato grande disponibilità, parliamo di un giocatore forte nell’uno contro uno e nelle letture. Può fare la differenza e sono soddisfatto del suo lavoro. Per le voci di mercato che lo riguardano, bisogna parlarne con Maldini, Massara e Boban. Io ad oggi ne alleno 22, di cui 7-8 primavera, e cerco di tirare fuori il meglio da loro”. E su Cutrone: “Non l’ho ancora allenato. Lo valuterò in America, dove dovrà mettersi a lavorare insieme agli altri. In questa settimana la squadra è andata oltre le mie aspettative per la capacità di apprendere velocemente, mi hanno sorpreso. Mi aspetto di consolidare alcune cose e migliorarne altre, so che il tempo potrà essere il mio primo alleato”.