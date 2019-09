Milan, Giampaolo trema: contro la Fiorentina si gioca tutto?

La terza sconfitta in cinque partite di campionato fa vacillare la panchina di Marco Giampaolo.

Il ko di Torino, maturato grazie alla rimonta dei granata firmata Belotti dopo l’illusione col gol di Piatek, non dovrebbe avere conseguenze immediate per il tecnico del Milan, chiamato però a non sbagliare più nulla già dalle prossime partite.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, la gara contro la Fiorentina in programma domenica alle 20.45 a San Siro potrebbe anche rappresentare l’ultima spiaggia per Giampaolo, a dispetto delle parole di Paolo Maldini che prima della gara di Torino aveva spento le voci sul futuro del tecnico.

Tra i nomi dei possibili sostituti ci sono quelli dell’ex Rino Gattuso, ma anche quelli di Luciano Spalletti e Claudio Ranieri.