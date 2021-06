Milan, grana Kessié: farà Olimpiadi e salterà preparazione per nuova stagione

Il centrocampista tornerà a disposizione del Diavolo solo ad agosto

Redazione ITASportPress

Il Milan perderà Franck Kessié per il ritiro pre-stagionale a causa della convocazione da parte del ct della Costa D'Avorio Baumelle che lo ha chiamato per partecipare all'Olimpiade in Giappone. I rossoneri non si sono certo opposti davanti alla richiesta dell'ivoriano ma dovranno fare i conti con questa assenza pesante che potrebbe condizionarne la prima parte di stagione e non solo.

Il centrocampista salterà la prima fase importantissima della preparazione dell'annata 2021-22 e tornerà a disposizione di msiter Pioli solamente ad agosto. Inoltre, per Kessié non sarà l'unica assenza durante l'anno. Il giocatore parteciperà anche alla Coppa D'Africa che si giocherà a gennaio e dunque si assenterà per la seconda volta.

Si tratta di un'altra grana che riguarda il giocatore che, da settimane, è al centro di rumors di mercato in merito al rinnovo. Kessié potrebbe non accettare l'offerta del Milan ed essere il terzo nome eccellente a cambiare squadre, se non subito, nella prossima stagione...