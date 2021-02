Milan, grana Romagnoli: ‘stanco’ in campo e non trova accordo per rinnovo

Alessio Romagnoli non sta attraversando un buon momento e con lui anche il suo Milan. Dopo il k.o nel derby contro l’Inter che ha visto i rivali nerazzurri staccare in classifica il Diavolo, sono tanti i rumors che circondano il capitano rossonero.

Tante critiche per il difensore apparso fuori forma e distratto, forse, dalla situazione rinnovo. Secondo quanto riportato da Tuttosport la questione legata al suo contratto non sarebbe d’aiuto per Romagnoli dato che i dialoghi con la società non hanno ancora portato al fatidico sì. L’attuale accordo è in scadenza nel 2022 e non è stato ancora trovata la quadra per il prolungamento. Questione di cifre, a quanto pare. Il suo agente Mino Raiola ha chiesto 4,5 milioni di euro a stagione, contro i 3 offerti dal club. La speranza è che si possa trovare una via di mezzo che possa riportare la calma e la serenità che, da tempo, sembrano mancare al centrale italiano.