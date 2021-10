Milan, Ibrahimovic festeggia i 40 anni in anticipo: il motivo

Lo svedese farà gli anni domenica 3 ottobre

Una festa per i suoi 40 anni con squadra, dirigenti e... tutto lo staff tra portinai, giardinieri e donne delle pulizie. Zlatan Ibrahimovic ha voluto fare le cose in grande ma con uno sguardo attento alla sfida di campionato di domenica del suo Milan contro l'Atalanta. L'attaccante ha scelto di anticipare il compleanno e a Milanello ha riunito tutti per questa occasione davvero speciale.

Come riporta il Corriere della Sera, al compleanno di Ibra, che cadrà domani 3 ottobre, hanno preso parte davvero tutti dell'ambiente rossonero perché lo svedese ci teneva. "Siamo una famiglia e questa è casa mia", ha detto il campione agli invitati, mentre serviva una fetta di torta (da 22 kg) e apriva le bottiglie per i brindisi. Un party sobrio e informale anticipato proprio per evitare distrazioni alla squadra che domani se la vedrà contro l'Atalanta nel posticipo di campionato della settima giornata di Serie A. Poi, siamo certi, lo svedese farà festa con la sua famiglia, in modo sereno e con la voglia di tornare in campo a dare una mano al resto dei suoi cari...