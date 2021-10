Milan, Ibrahimovic: “Passaggio girone? Fino a quando è possibile ci puntiamo”

Lo svedese dopo il k.o, contro il Porto

GARA- "Non meritavamo il punto, questa è la peggiore delle ultime tre partite", ha detto Ibrahimovic. "Quando giochi bene non porti punti a casa, quando giochi male può darsi... Purtroppo siamo ancora a zero punti, ma dobbiamo continuare. Bisogna ricordare che questa squadra torna in Champions dopo tanti anni. Per tanti in questa squadra è la prima volta in Champions, devono crescere e imparare. Le gare in Champions portano esperienza in campionato".