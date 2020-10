Milan, Ibrahimovic sempre presente: chat con i compagni e allenamenti casalinghi

Zlatan Ibrahimovic sta affrontando la quarantena dopo aver contratto il coronavirus. L’attaccante del Milan è in attesa dell’esito dei tamponi effettuati in queste ore per sapere se e quando poter recuperare per tornare in campo con la squadra. In caso di doppio esito negativo, lo svedese potrà fare ritorno con la squadra anche se, almeno idealmente, non l’ha mai abbandonata.

Ibrahimovic sempre presente

Uno dei segreti di questo Milan vincente, potrebbe essere proprio lo spirito di squadra creatosi anche grazie a Ibrahimovic. Lo svedese, come scrive Tuttosport, si sta allenando a casa sua in zona Porta Nuova e non vede l’ora di tornare fisicamente con i compagni. Intanto, si è sempre fatto sentire nelle chat di squadra dando sostegno per le gare di campionato e in vista dell’impegno contro il Rio Ave di giovedi.

