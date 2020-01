Milan, Ibrahimovic sui social: “C***o guardi”

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic è coinciso con una rinascita del Milan, in grado di conquistare due vittorie consecutive in campionato. Lo svedese è andato a segno nella gara di Cagliari, mentre è rimasto all’asciutto a San Siro contro l’Udinese. Nel frattempo, l’attaccante sta facendo parlare di sé anche per un curioso post pubblicato sui suoi social.

POST – Il rossonero, ad una foto che lo ritrae in primissimo piano, ha infatti accompagnato la frase “Cazzo guardi”, da lui rivolta ad una giornalista di Sky durante la sua prima esperienza in rossonero.