Milan, il dilemma di Paolo Maldini: il suo futuro è in bilico

Paolo Maldini, attuale direttore tecnico del Milan, si ritrova davanti ad un vero e proprio bivio. Sono due le strade che si prospettano per l’ex colonna difensiva rossonera, e adesso che il tempo stringe una decisione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

IL DILEMMA

Paolo Maldini è posto davanti ad un dilemma. Con l’arrivo di Rangnick la prossima stagione sulla panchina rossonera, i poteri dell’attuale direttore tecnico potrebbero diminuire radicalmente. Maldini prima di ricoprire il ruolo di direttore tecnico rossonero, aveva già rifiutato in passato altre cariche perché non gli era stata data la possibilità di incidere come lui avrebbe voluto. Adesso che tale possibilità gli verrà tolta, dopo che gli era stata data, si prospettano delle settimane molto difficili per il suo futuro e non sono da escludersi separazioni.

LA SCELTA

L’ex capitano rossonero adesso deve prendere una scelta: o restare al Milan con un ruolo con meno potere decisionale, oppure lasciare la società rossonera e intraprendere un’altra strada. E’ difficile immaginare che Rangnick possa spartire alcuni dei suoi poteri decisionali con l’ex difensore, ed è altresì difficile pensare che Maldini accetti una carica di minor valore dopo che in passato aveva rifiutato offerte simili. La storia tra Paolo Maldini e il Milan potrebbe essere destinata ad interrompersi, ma non sono da escludersi colpi di scena che potrebbero riconciliare le varie parti in causa mettendo tutti d’accordo.