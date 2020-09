Milan, il piano per riavere in anticipo Ibrahimovic

La notizia della positività di Zlatan Ibrahimovic al coronavirus ha scosso l’ambiente Milan e i suoi tifosi. Ma l’approccio dell’attaccante e le speranze del Diavolo sono quelle di riaverlo molto presto a disposizione. Anche prima dei 14 giorni di quarantena obbligatoria.

Ibrahimovic: il piano del Milan

Ibrahimovic è in quarantena e vi resterà per 14 giorni, saltando le sfide contro Crotone, Rio Ave e Spezia. L’obiettivo è recuperarlo per il derby del 17 ottobre. Ma ci sarebbe anche un’altra possibilità: quello di riaverlo ben prima di quella data. Secondo quanto si apprende dai recenti rumors, la società rossonera, compatibilmente con l’esito negativo dei successivi tamponi, proverà a far tornare col gruppo lo svedese.

L’idea è quella di sottoporre l’attaccante a tamponi quotidiani, o quasi. Non appena ci fossero due tamponi negativi, allora il centravanti potrebbe tornare a disposizione di Pioli qualora arrivasse, in contemporanea, anche l’ok dell’Ats.

