Milan, il rinnovo di Donnarumma passa… dalla Champions League

Il futuro di Gianluigi Donnarumma al Milan passa dalla Champions League. Dopo l’ottimo avvio di stagione, per il portiere rossonero è arrivato l’errore in Europa League contro il Lille, sul secondo gol di Yazici, ma nulla che possa cambiare quello che il giovane estremo difensore rappresenta per la società. Ecco perché i discorsi per il rinnovo di contratto restano di primaria importanza.

Donnarumma: Champions e rinnovo

Secondo le ultime indiscrezioni, Donnarumma e il Milan resteranno ancora insieme: la chiave sarà la Champions League. Il portiere è stato protagonista nelle ultime annate in rossonero e vuole proseguire il matrimonio con il club, nonostante un contratto in scadenza a giugno. I negoziati per il rinnovo proseguono con il suo procuratore Raiola che chiede un incremento dell’ingaggio. Tale situazione, però, ad oggi è impossibile ma potrebbe vedere una svolta con la qualificazione alla prossima edizione della Coppa più importante d’Europa che porterà maggiori introiti. Il rinnovo del portiere passa dalla Champions e da questa stagione in campionato del Milan…