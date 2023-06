Il tifoso rossonero non ha nascosto la delusione per le recenti vicende che coinvolgono il club milanista.

Matteo Salvini , Ministro dei trasporti e delle infrastrutture nonché grande tifoso del Milan , a margine dell'inaugurazione del cantiere della fermata a Piazza Venezia della Metro C di Roma ha commentato le ultime notizie riguardanti i rossoneri. In modo particolare le voci di una possibile partenza di Sandro Tonali direzione Premier League.

Il politico non ha nascosto, da buon tifoso del Diavolo, tutta la sua delusione nel caso in cui tale trattativa dovesse andare in porto. Infatti, Salvini ha spiegato che questa decisione della società sia davvero pesante anche considerate le recenti scelte con l'addio di Maldini e Massara dalla dirigenza e il ritiro dal calcio di un perno come Ibrahimovic.