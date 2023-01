Milan-Inter è la terza finale. Statistiche e goleador

Mercoledì si assegnerà la Supercoppa

Redazione ITASportPress

Questa sarà la terza Finale in cui Milan e Inter si affrontano, dopo quella in Coppa Italia nel 1977 e quella in Supercoppa Italiana nel 2011; i rossoneri hanno vinto le due precedenti nei 90 minuti, segnando esattamente due reti in entrambe.

Il 6 agosto 2011, nella finale di Pechino, i rossoneri vinsero 2-1, sotto la guida di Massimiliano Allegri, grazie alle reti di Ibrahimovic e Boateng che ribaltarono il vantaggio di Sneijder.

Il punteggio più frequente nelle sfide tra Milan e Inter è il pareggio per 1-1, finale di 33 incontri: l`ultimo risale al 7 novembre 2021, in Serie A TIM, la prima sfida nel Derby di Milano tra Stefano Pioli e Simone Inzaghi.

Il miglior marcatore nella storia dei Derby di Milano è Andriy Shevchenko, a quota 14 marcature, seguito a una rete di distanza da Giuseppe Meazza; tra i giocatori attualmente in attività, il primo in questa classifica è Zlatan Ibrahimovic (10 centri, otto in rossonero e due in nerazzurro).

Nessuna squadra nella Serie A TIM 2022/23 ha subito più gol di testa rispetto a Milan (sette) e Inter (cinque, al pari di Lecce e Salernitana); i rossoneri avevano chiuso la precedente edizione incassando soltanto quattro reti con questo fondamentale in 38 giornate, mentre i nerazzurri ne avevano subite cinque: tante quante quelle attuali.

Occhio al primo quarto d`ora: l`Inter è la squadra che ha realizzato più reti (otto) in questo parziale in questa Serie A TIM, seguita a ruota dal Milan (sette).

L`uomo della finale potrebbe essere Divock Origi: questa per lui sarà l`8ª finale in tutte le competizioni nei maggiori cinque campionati europei: nelle sette precedenti, solo una volta ha trovato il gol, col Liverpool, contro il Tottenham, nella Champions League 2018/19 (rete del definitivo 2-0).

Olivier Giroud ed Edin Dzeko (rispettivamente 36 anni, 110 giorni e 36 anni, 307 giorni la data del match), potrebbero diventare i più anziani giocatori a trovare la rete nella storia della Supercoppa Italiana, superando il record di Cristiano Ronaldo (35 anni, 350 giorni contro il Napoli nel 2021).

Dopo la rete nella scorsa stagione in finale contro la Juventus, invece, Lautaro Martínez potrebbe diventare il primo giocatore a trovare il gol in due edizioni consecutive della competizione dal connazionale Carlos Tevez, che ci è riuscito tra il 2013 e il 2014.

Capitolo ex: Zlatan Ibrahimovic ha giocato 117 partite con l`Inter in tutte le competizioni tra il 2006/07 e il 2008/09, segnando 66 reti, più di qualsiasi altro nerazzurro nel periodo, mentre le prime quattro presenze di Matteo Darmian in Serie A TIM sono arrivate con la maglia del Milan tra il 2007 e il 2009. Hakan Çalhanoglu, nelle sue quattro stagioni al Milan è stato il giocatore che ha realizzato più gol (32) e servito più assist (42) in tutte le competizioni e anche Francesco Acerbi ha giocato 10 partite in rossonero nella stagione 2012/13.

Stefano Pioli è stato allenatore dell`Inter per 27 partite, considerando tutte le competizioni: per lui in nerazzurro 14 successi, tre pareggi e 10 sconfitte.

Le tre vittorie ottenute da Simone Inzaghi da allenatore in Supercoppa sono arrivate sempre contro la Juventus – anche l’unica esperienza di Stefano Pioli nella competizione è stata contro la Juventus, ma terminata con la sconfitta della sua Lazio.

L`attuale allenatore dell`Inter ha vinto tutte e tre le finali vissute in panchina (due con la Lazio e una con l`Inter) e potrebbe eguagliare Marcello Lippi e Fabio Capello (entrambi a quattro) come tecnici più vincente di questa competizione.

Sono stati resi noti i nominativi dell’Arbitro, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del V.A.R, dell’A.V.A.R e dell’Assistente di riserva che dirigeranno la Supercoppa 2022/23 in programma mercoledì 18 gennaio.

MILAN – INTER Riyadh - Mercoledì 18/01 h. 20.00

MARESCA

ALASSIO – BACCINI

IV: CHIFFI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO

RIS.: LO CICERO