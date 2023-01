Milan-Inter Supercoppa italiana: probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 20 per la finale.

Redazione ITASportPress

Milan-Inter, finale di Supercoppa italiana, si gioca questa sera, mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 20 a Riyad. Rossoneri e nerazzurri si sfideranno per portare a casa il primo trofeo stagionale.

Milan-Inter, le ultime Momento non facilissimi per entrambe le squadre che devono fare i conti con un ritmo importante in campionato del Napoli capolista che non concede pause. In più, in particolare i rossoneri sono reduci dalla sconfitta e dall'eliminazione dalla Coppa Italia. Un po' meglio l'Inter che ha vinto l'ultima sfida di Serie A e che cercherà di difendere il titolo di Supercoppa ottenuto lo scorso anno.

Pioli si affiderà a Brahim Diaz, Messias e Leao alle spalle di Giroud. In difesa, invece, il Diavolo dovrebbe puntare sul rientro di Kjaer accanto a Tomori. Inzaghi, dal canto suo, giocherà con Dzeko e Lautaro Martinez in attacco, con Lukaku ancora out ma, forse, recuperato per la panchina.

Probabili formazioni e dove vederla — La gara di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter si giocherà, come detto, oggi, mercoledì 18 gennaio alle ore 20.00 italiane, ovvero le 22.00 orario di Riyad. Sarà appunto la città araba ad ospitare la finalissima tra rossoneri e nerazzurri.

Un super derby quindi per il calcio italiano. Gli appassionati delle due squadre potranno vedere la gara in diretta e streaming. In live in tv i tifosi potranno assistere al match grazie a Mediaset e, precisamente, sintonizzandosi su Canale 5.

Per chi preferisse la visione in streaming, invece, le opzioni sono Sportmediaset.it e Mediaset Infinity. In entrambi i casi la visione è gratuita e disponibile anche per dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Di seguito e probabili formazioni nel dettaglio:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leão; Giroud.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.