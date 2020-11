Milan, Kjaer ci crede: “Scudetto possibile ma non diventi ossessione”

Interessante intervista a La Gazzetta dello Sport da parte del difensore del Milan Simon Kjaer che ha commentato l’ottimo momento di forma personale e di squadra in questo avvio di stagione che vede il Diavolo in testa alla classifica di Serie A.

Kjaer: “Milan, scudetto si può”

“La mia storia parla chiaro, ho bisogno di sentire fiducia: ho sempre ripagato i tecnici che mi hanno dato continuità”, ha spiegato il danese a proposito delle sue buone prestazioni e della grande continuità avuta fino ad ora. “Scudetto? Certo, siamo intesta, per cui possiamo vincere. Ma la stagione è ancora lunga e occorre continuare a vivere partita dopo partita come stiamo facendo. Lo Scudetto non deve diventare un’ossessione: deve essere un obiettivo perché siamo il Milan e la storia del Milan è fatta di titoli. Dopo tanti anni lontano dal vertice siamo lì, faremo il massimo per tornare in Champions e proveremo a lottare per il campionato, abbiamo il dovere di crederci”, ha concluso Kjaer.