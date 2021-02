Milan, Kjaer vede il derby: la decisione sul ritorno in campo

Obiettivo derby per Simon Kjaer. Il difensore del Milan, dopo l’infortunio muscolare rimediato proprio contro i nerazzurri nei quarti di finale di Coppa Italia, non vuole forzare i tempi del rientro e punta a esserci dal 1′ nella stracittadina di campionato contro l’Inter valida per a 4^ giornata di Serie A di ritorno.

Grazie anche all’acquisto di Tomori, la solidità di Romagnoli e il ritorno dall’infortnio di Gabbia, il centrale danese ha quindi tutto il tempo di procedere con la riabilitazione senza rischi. Gli esami strumentali hanno escluso guai che porterebbero a un lungo stop e quindi il Milan e lo stesso Kjaer hanno stabilito di non esagerare con gli allenamenti per recuperare.

Il giocatore salterà certamente la sfida contro il Crotone in campionato e deciderà all’ultimo se provare a prendere qualche minuto la settimana dopo contro lo Spezia. L’obiettivo, come detto, resta il derby conto l’Inter al quale Kjaer non ha alcuna intenzione di rinunciare…