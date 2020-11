Milan, la carica dell’ex Shevchenko: “Scudetto? Con Ibrahimovic si può…”

Parlando a La Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, non ha paura di sbilanciarsi e affronta senza remore il tema scudetto. L’ex bomber, ora ct dell’Ucraina, si è detto fiducioso in merito al proseguimento della stagione del Diavolo anche in ottica Tricolore.

Shevchenko: “Milan, scudetto si può!”

“Certamente il campionato è ancora lungo, ma Pioli è riuscito a finire benissimo lo scorso torneo e a iniziare ancora meglio quello di quest’anno”, ha detto Shevchenko sulle ambizioni del Milan. “L’importante è tenere i piedi per terra, ma a fare la differenza è lo spirito con cui si va in campo. E il Milan ha quello giusto”. Uno spirito che è condiviso dal gruppo grazie anche alla carica di un fenomeno come Ibrahimovic: “I rossoneri assomigliano ad un’orchestra. Ognuno ha il suo compito e lo fa alla grande, e in tal senso Ibrahimovic la dirige alla perfezione. E anche Pioli ha i suoi meriti: tra Zlatan e l’allenatore, Maldini si è messo in mano a due piloti straordinari. Intorno a loro, ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di fare bene, pieni di energie, è davvero bello”.