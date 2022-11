Milan, la data di rientro di Florenzi

Quando torna l'esterno difensivo? Qualche spiraglio per dopo la sosta Mondiale.

Redazione ITASportPress

La sosta Mondiale in Qatar 2022 servirà alle squadre anche per recuperare i giocatori infortunati. In casa Milan, tra questi, c'è anche Alessandro Florenzi. Il calciatore è out da tempo e sulle tempistiche di rientro c'è ancora grande incertezza.

L'esterno difensivo e jolly anche in avanti era stato operato ad inizio settembre al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra. Per rivederlo in campo, come riferisce Tuttosport, servirà però ancora un po' pazienza. Da quanto si apprende, Florenzi ha infatti messo nel mirino gli ottavi di Champions League contro il Tottenham (andata il 14 febbraio).

Bisogna capire se le procedure di riabilitazione stiano andando come programmato e soprattutto quale sarà la sua risposta sul campo negli allenamenti. La sosta servirà a lui, così come agli altri che resteranno alla base alla corte di Pioli, per comprendere come muoversi.

Il rientro del calciatore potrebbe essere molto utile al Diavolo che sulla fascia destra ha spesso alternato Calabria, anche lui infortunato, Kalulu e Dest.