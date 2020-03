Milan, la rivelazione di Maldini: “Finale Champions a Istanbul? Litigi all’intervallo e Ancelotti…”

Nel corso di una lunga ed interessante intervista rilasciata al Corriere della Sera, Paolo Maldini, storico capitano del Milan e adesso dirigente rossonero, è tornato su uno dei momenti storici, in maniera negativa, della storia del Diavolo: la finale di Champions League persa contro il Liverpool a Istanbul dopo una rimonta incredibile dei Reds sotto all’intervallo per 3 reti a zero.

RETROSCENA – “Cosa è accaduto negli spogliatoi all’intervallo? Nulla di quello che è stato scritto”, ha raccontato Maldini. “Non è vero che tra un tempo e l’altro abbiamo festeggiato. Al contrario: abbiamo litigato. Ci siamo rinfacciati cose stupide, tipo un passaggio sbagliato. Allora Ancelotti ha urlato: ‘Zitti tutti cinque minuti!’. Siamo stati zitti e poi ci siamo parlati con calma. La finale di Champions crea molte tensioni. E il calcio è il più imprevedibile degli sport”.