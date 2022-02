Milan-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida di Coppa Italia tra rossoneri e biancocelesti

Redazione ITASportPress

Milan-Lazio si gioca oggi, mercoledì 9 febbraio 2022 alle ore 21 per i quarti di finale di Coppa Italia. I rossoneri, carichi dopo la vittoria nel derby di campionato contro l'Inter, cercano conferme. Gli ospiti laziali guidati da mister Sarri, invece, vogliono fare bene nel torneo che potrebbe dar modo di ottenere un trofeo.

Milan-Lazio, le formazioni

Ci saranno alcuni cambi nelle due formazioni rispetto alle squadre viste nel weekend passato di campionato. Nel Milan sicuramente ci sarà Theo Hernandez che è stato squalificato per la prossima gara di Serie A. In avanti, ancora senza Ibrahimovic, spazio a Giroud anche se potrebbe essere valutato l'impiego di Leao come centravanti per dare riposo al francese. In casa Lazio meno cambi. Reina andrà in porta al posto di Strakosha mentre davanti il solito Immobile a guidare la squadra.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Diaz, Leão; Giroud.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Dove vedere la Coppa Italia

La sfida dei quarti di finale di Coppa Italia tra Milan e Lazio è prevista come detto per oggi, mercoledì 9 febbraio 2022. Il match si giocherà in quel di San Siro, a Milano, casa dei rossoneri. Appuntamento per il big match alle ore 21.

La partita Milan-Lazio sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Canale 5, sulle reti Mediaset. La gara di Coppa Italia sarà disponibile anche in streaming tramite l'applicazione di Mediaset Infinity, disponibile per dispositivi mobili come tablet e smartphone. Da pc ci si potrà collegare al sito ufficiale e, dopo aver inserito le proprie credenziali d'accesso, selezionare l'evento desiderato. In questo caso il match tra rossoneri e biancocelesti.