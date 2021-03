Milan, le condizioni di Calabria, Rebic, Leao e Romagnoli

Dopo l’eliminazione dall’Europa League, in casa Milan si pensa al futuro, ovvero al campionato. Dopo aver perso la vetta della classifica, ora occupata dall’Inter, la squadra di Pioli proverà a non demordere e recuperare i punti di svantaggio.

Per farlo serviranno sforzi in più anche in relazione a diverse assenze, anche pesanti. A preoccupare sono nel dettaglio le situazione di Calabria, Leao, Rebic e Romangoli. Per quanto riguardo il primo, in queste ore dovrebbe arrivare l’intervento per il problema al menisco mediale. I tempi di recupero sarebbero stimati in circa un mese. Per quanto riguarda Leao, Rebic e Romagnoli, si parla di un recupero nell’arco delle 2-3 settimane, mentre Mandzukic e Maldini sono vicini al rientro.