Milan-Lemine Almenno, probabili formazioni e dove vederla

Non si tratta di una vera amichevole ma Milan-Lemine Almenno è comunque la prima uscita estiva della formazione campione d'Italia in carica. Grande attesa per quella che sarà solamente una sgambata da parte dei rossoneri che non avranno a disposizione tanti big ancora non rientrati dalle vacanze. Pioli proverà i nuovi arrivati, soprattutto l'ex Bordeaux Adli. Inoltre, dovrebbe esserci spazio anche per il rientrante Kjaer.