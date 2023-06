Milan, l’ex Baresi: “L’affetto per Paolo ci sarà sempre, ai tifosi dico…”

CALCIOMERCATO – Non poteva mancare un accenno al binomio Pioli-calciomercato, in vista del prossimo campionato. Infatti Franco Baresi ha affermato: “Io credo abbia sempre mantenuto un colloquio sereno con la dirigenza del club. Avendo sempre la libertà di esprimere in ogni occasione le proprie idee, anche con Maldini e Massara. Credo che questa relazione si rafforzerà in quanto Pioli conosce meglio di tutti le esigenze della squadra, i giocatori che ha a disposizione e dove ci sia bisogno di migliorare. Potrà essere un valore aggiunto”.