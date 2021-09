Milan, l’ex Gilardino ci crede: “In Champions percorso non ancora finito…”

Il commento dell'ex calciatore

Intervenuto ai microfoni di TMW in occasione della rubrica A tu per tu, Alberto Gilardino , ex attaccante campione del Mondo nel 2006 oggi tecnico del Siena in Serie C, ha parlato delle vicende caldissime di due realtà che conosce molto bene in Italia: Milan e Fiorentina.

COLLEGHI - "Gattuso, De Rossi e Cannavaro allenatori? Vogliono fare tutti gli allenatori ed è una bella cosa. È bello e stimolante rimanere nel mondo del calcio. Daniele ambisce e si aspetta di trovare una panchina, Gattuso ha già fatto esperienze importanti e anche per Cannavaro arriverà la giusta occasione". E a livello personale: "Io in Serie A come mister? Sono molto realista e vivo molto la quotidianità. Bisogna vivere le settimane. Cerco di godermi ogni momento di questa esperienza. Ogni esperienza è una storia a sé. Per il momento ho voglia di far bene a Siena. È normale che abbia ambizione, come tutti. Ma oggi l’unico obiettivo è far crescere il gruppo che sto allenando e toglierci tutti insieme tante soddisfazioni".