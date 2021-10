Milan, l’ex Kaladze rieletto sindaco di Tbilisi

Il georgiano ha catalizzato l'attenzione internazionale sulla repubblica caucasica

L'ex difensore del Milan Kakha Kaladze è stato rieletto per un secondo mandato sindaco di Tbilisi. Una partita che non avuto bisogno dei supplementari quella giocata dall'ex rossonero per l'elezione a primo cittadino della capitale della natia Georgia. Kaladze ha fatto meglio del primo mandato dove aveva raccolti il 51,13 per cento delle preferenze, sufficiente a evitare il ballottaggio. Secondo Sputnik Georgia , Kaladze ha conquistato il 55,6% dei voti. Il suo rivale ha ricevuto il 44,4%, circa 50mila voti meno di Kaladze. Una vittoria annunciata quella dell'ex difensore rossonero rientrato in patria nel 2012 per intraprendere la carriera politica dopo quasi vent'anni dedicati al calcio professionistico.