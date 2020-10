Milan, l’ex Ronaldinho positivo al Covid

L’ex attaccante del Milan Ronaldinho è risultato positivo al coronavirus. “Sono stato a Belo Horizonte per un evento e su richiesta degli organizzatori ho fatto il test, risultando positivo al Covid. Sto bene, e sono asintomatico” – cita il brasiliano Jornal de Brasília. Ora svolgerà il periodo di isolamento in un hotel nel nordest della città. Con quasi 350mila casi registrati ad oggi, il Minas Gerais è il secondo stato brasiliano per numero di contagi da coronavirus, dopo quello di San Paolo.