Milan, Maignan sul PSG: “Tornare? In futuro tutto può accadere”

Intervenuto ai microfoni di "Le Parisien", Mike Maignan ha analizzato quella che sarà la sfida di Champions League tra il Milan e il PSG, in programma nel mese di ottobre. Sul futuro invece, il francese non ha chiuso le porte ai parigini

Pilastro del Milandi Stefano Pioli, Mike Maignan - ai microfoni di "Le Parisien", ha raccontato quello che sarà della partita di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma per il 25 ottobre e valido per la fase a gironi. "Sarà una grande partita, su ritmi alti, come piace a me" - ha spiegato il portiere del Milan.