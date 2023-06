Strappo inaspettato in casa Milan dove nelle ultime ore sarebbe andato in scena un confronto che avrebbe portato alla rottura tra Paolo Maldini , Frederic Massara e Gerry Cardinale .

Secondo La Gazzetta dello Sport la "separazione nasce dalle divergenze nei progetti per il nuovo corso e per la prossima stagione in particolare. RedBird evidentemente non è stata soddisfatta sia dell’andamento della stagione, con un quinto posto trasformato in quarto solo dalla penalizzazione subita dalla Juventus, sia degli investimenti estivi, con Charles De Ketelaere e Divock Origi simboli di scelte che non hanno dato risultato sul campo".