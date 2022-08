Milan, Maldini pronto a regalare un altro rinforzo a Pioli

Vittoria all'esordio contro l'Udines e pari con l'Atalanta. Inzia con quattro punti la stagione in Serie A del Milan campione d'Italia. 5 gol fatti 3 gol subiti e qualche problemino numeri da risolvere in difesa.

Ecco perché in questi ultimi giorni di mercato, la dirigenza rossonera, nei panni di Maldini e Massara, sta lavorando per trovare la migliore scelta possibile per il rinforzo difensivo da mettere a disposizione di Pioli. Il tutto considerando l’esiguo budget ancora a disposizione (10/15 milioni).

Il reparo di dietro che vede, ad oggi, Kalulu e Tomori titolari, non dà sufficienti garanzie. Kjaer ha bisogno di tempo dopo l'infortunio per tornare a essere quello visto negli ultimi due anni, Gabbia non ha ancora quel livello per essere un titolare. In tale ottica, la dirigenza sta lavorando su Tanganga del Tottenham anche se al vaglio ci sono anche dei profili con caratteristiche diverse rispetto al difensore inglese. Staremo a vedere se Maldini e Massara regaleranno al mister un nuovo innesto importante.