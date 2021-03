Milan-Manchester United diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Manchester United si gioca questa sera, giovedì 18 marzo 2021 alle ore 21.00 per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dall’1-1 dell’Old Trafford con i rossoneri che vogliono stupire e andare avanti nel torneo.



Milan-Manchester United, le probabili formazioni

Squadre non ancora decise del tutto da parte dei due allenatori. Il Milan di Pioli potrebbe affidarsi a Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. Anche il Manchester United di Solskjaer ha qualche dubbio. Ipotizzabile questo undici: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford – non al meglio – e Greenwood.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Milan-Manchester United si disputerà, come detto, questa sera giovedì 18 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d’inizio della gara è in programma alle ore 21.00. L’arbitro sarà il tedesco Felix Brych.

Tifosi e appassionati avranno varie possibilità per seguire in la sfida in diretta live e non perdersi neppure un minuto. In tv Milan-Manchester United sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 del digitale terrestre) oltre che a pagamento sulla piattaforma Sky, dove sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Marianella, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Per chi preferisse vedere il match di Europa League in streaming, Milan-Manchester United potrà essere seguito in varie modalità. La partita sarà trasmessa in chiaro online sul sito TV8.it e mediante Sky Go sarà visibile per gli abbonati della tv satellitare anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e su personal computer e notebook, scaricando l’apposita app per sistemi Android e iOS o collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una terza possibilità è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di contenuti sportivi, fra cui anche i match dell’Europa League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.