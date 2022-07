Milan, novità Tomori: futuro sempre più rossonero…

Tomori e il Milan avanti insieme ancora a lungo. Potrebbero esserci presto novità sul futuro del difensore in chiave rinnovo. Le parti starebbero lavorando al prolungamento del contratto. In realtà i discorsi e i colloqui per il futuro del centrale inglese sono iniziati da tempo fra Maldini e Massara e gli agenti del calciatore e presto potrebbero arrivare ad una conclusione.