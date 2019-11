Milan, nuovo ingresso in società

Aggiustata la classifica grazie alla vittoria sulla Spal e allontanato il malumore dell’ambiente, almeno per il momento in attesa del ciclo di ferro contro Lazio, Juventus e Napoli, in casa Milan si prova a guardare avanti con ottimismo.

Una novità in questo senso arriva dall’extra campo, perché attraverso un comunicato è stato annunciato un nuovo ingresso all’interno della compagine societaria. Si tratta di Maikel Oettle, che entra nel dipartimento commerciale del Club come Head of Sponsorship Sales, un nuovo ruolo creato all’interno dell’azienda.

Questo il comunicato ufficiale:

“AC Milan annuncia l’ingresso di Maikel Oettle nel dipartimento commerciale del Club come Head of Sponsorship Sales, un nuovo ruolo creato all’interno dell’azienda. Oettle inizia ufficialmente la propria attività oggi, venerdì 1° novembre. Maikel Oettle si unisce al Club rossonero dopo aver ricoperto importanti incarichi in IMG, Draftkings, DFL Sports Enterprises e Bwin, già partner del Milan negli scorsi anni. La nomina di Maikel è in linea con l’obiettivo strategico del Club di incrementare le vendite e aumentare le entrate attraverso tutte le divisioni commerciali di AC Milan. Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Maikel. Ha un’eccellente capacità nel finalizzare partnership commerciali innovative sia per i brand che per i titolari dei diritti. L’esperienza, la competenza e la vasta rete internazionale di Maikel saranno fondamentali nel portare la nostra offerta di partnership a un livello superiore”.